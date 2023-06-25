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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на трьох східних напрямках, на яких за добу відбулося понад 20 бойових зіткнень, - Генштаб

25 червня, 2023 неділя
21:12
Війна з Росією

Російські війська продовжують зосереджувати свої основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Там за добу відбулося понад 20 бойових зіткнень

Про це 25 червня інформує Генштаб ЗСУ.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

Противник упродовж доби завдав 25 авіаударів і понад 30 ударів з РСЗВ

Уночі росіяни випустили 6 зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об'єктах у Запорізькій області. Також упродовж доби ворог завдав 25 авіаударів у здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів  Грем'ячка, Тимоновичі Чернігівської області; Ходине, Малушине, Козаче, Ворожба, Іскрисківщина, Павлівка, Катеринівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка, Одрадне на Харківщині.

Також ворог продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах. Так в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області, ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, зазнав втрат і відступив.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Роздолівки. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Григорівки та Міньківки, а також завдав авіаудару біля Сухої Балки на Донеччині. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни завдали авіаудару в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Карлівка та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку противник намагався наступати в районі Мар'їнки, успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Макарівка, Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів, серед яких Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Зелений Гай, Затишшя Гуляйполе Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Милове, Берислав, Козацьке, Львове, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

ЗСУ за добу уразили пункт управління, станцію РЕБ і склад боєприпасів

За добу авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу ворога. Також українські захисники знищили розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, склад боєприпасів, станцію РЕБ та 3 ворожих артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

  • Російські окупанти 25 червня знову обстріляли Херсонську область. Унаслідок атак поранення отримали три людини, зокрема вагітна жінка.
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