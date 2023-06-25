Росіяни вкотре гатили по Херсонщині: серед поранених є вагітна

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація та голова Бериславської РВА Володимир Літвінов.

Зазначається, що ворог завдав удару по селищу Антонівка. Унаслідок атаки поранення отримав 29-річний чоловік. Відомо, що йому надана необхідна допомога.

Також під вогнем опинилося село Бургунка. Зазначається, що з тяжкими пораненнями госпіталізовано чоловіка. Під цей обстріл також попала й вагітна жінка. Зараз медики надають допомогу майбутній матері, щоб запобігти передчасним пологам.

Крім того, росіяни знову скинули авіаційні бомби на селище Козацьке та село Веселе. Там минулося без постраждалих.

Як зазначає Літвінов, під обстрілом опинилася Бериславська громада, а саме село Бургунка.

"Армія РФ завдала удару з артилерії по житловим будинкам селища, внаслідок чого пошкоджено будівлі та господарські споруди мешканців. Один чоловік отримав порання, його у важкому стані доставлено до лікарні", - зазначив голова.