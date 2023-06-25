Про це повідомляють голови Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Прокудін зазначив, що за минулу добу російська армія здійснила 59 обстрілів. При цьому випустила 235 снарядів з мінометів, артилерії, "градів" та авіації.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Голова Запорізької ОВА заявив, що вночі ворог атакував передмістя обласного центру. Влучання відбулося на відкритих територіях, у тому числі в одне з місцевих підприємств. Там обійшлося без жертв. Понівечено припарковані вантажівки та споруди поруч.

"Ворог здійснив 71 обстріл по території 23 населених пунктів: атакував з БПЛА Ольгівське та Плавні, з РСЗВ Темирівку та Левадне, завдав 65 артударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, П'ятихатках та інших прифронтових селах. Вже додалося 15 руйнувань житлових будівель та іншого майна місцевих жителів", - повідомив Малашко.

На жаль, травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних - 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки.

Фото: ТГ-канал голови Запорізької ОВА