Армія РФ завдала ударів по Херсонській та Запорізькій областях: є руйнування, чотири людини отримали поранення
Російські окупанти в ніч на 25 червня 59 разів обстріляли Херсонщину та вдарили по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого четверо людей отримали поранення
Про це повідомляють голови Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Прокудін зазначив, що за минулу добу російська армія здійснила 59 обстрілів. При цьому випустила 235 снарядів з мінометів, артилерії, "градів" та авіації.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.
Голова Запорізької ОВА заявив, що вночі ворог атакував передмістя обласного центру. Влучання відбулося на відкритих територіях, у тому числі в одне з місцевих підприємств. Там обійшлося без жертв. Понівечено припарковані вантажівки та споруди поруч.
"Ворог здійснив 71 обстріл по території 23 населених пунктів: атакував з БПЛА Ольгівське та Плавні, з РСЗВ Темирівку та Левадне, завдав 65 артударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, П'ятихатках та інших прифронтових селах. Вже додалося 15 руйнувань житлових будівель та іншого майна місцевих жителів", - повідомив Малашко.
На жаль, травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних - 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки.
Фото: ТГ-канал голови Запорізької ОВА
- Також вночі 25 червня ворог обстріляв Дніпропетровську область, завдав ударів по приватних будинках, пошкодив газопровід і лінію електропередач. Внаслідок обстрілу у Нікополі поранення отримав чоловік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.61
Купівля 36.61Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе