Вночі росіяни обстріляли житловий сектор у Нікополі, є поранений
Вночі ворог обстріляв Дніпропетровську область, завдав ударів по приватних будинках, пошкодив газопровід і лінію електропередач. Внаслідок обстрілу у Нікополі поранення отримав чоловік
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що у Нікополі внаслідок ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма та множинні уламкові рани.
У місті пошкоджені три приватні будинки та газопровід.
"З важкої артилерії гатив ворог і по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Там наслідки уточнюють", - повідомив голова ОВА.
Лисак зазначив, що 20 боєприпасів окупаційні війська випустили й по Синельниківському району. Дісталося Великомихайлівській громаді, там обійшлося без постраждалих і руйнувань. Внаслідок пошкодження лінії електропередач, деякі населені пункти залишаються знеструмленими.
- Як повідомляє Генштаб, за добу росіяни завдали 53 ракетних та 15 авіаударів, здійснили 50 обстрілів з РСЗВ по Україні.
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