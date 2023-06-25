Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що у Нікополі внаслідок ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма та множинні уламкові рани.

У місті пошкоджені три приватні будинки та газопровід.

"З важкої артилерії гатив ворог і по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Там наслідки уточнюють", - повідомив голова ОВА.

Лисак зазначив, що 20 боєприпасів окупаційні війська випустили й по Синельниківському району. Дісталося Великомихайлівській громаді, там обійшлося без постраждалих і руйнувань. Внаслідок пошкодження лінії електропередач, деякі населені пункти залишаються знеструмленими.