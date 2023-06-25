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Війна з Росією: хроніка
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Вночі росіяни обстріляли житловий сектор у Нікополі, є поранений

25 червня, 2023 неділя
08:19
Війна з Росією

Вночі ворог обстріляв Дніпропетровську область, завдав ударів по приватних будинках, пошкодив газопровід і лінію електропередач. Внаслідок обстрілу у Нікополі поранення отримав чоловік

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що у Нікополі внаслідок ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма та множинні уламкові рани. 

У місті пошкоджені три приватні будинки та газопровід. 

"З важкої артилерії гатив ворог і по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Там наслідки уточнюють", - повідомив голова ОВА.

Лисак зазначив, що 20 боєприпасів окупаційні війська випустили й по Синельниківському району. Дісталося Великомихайлівській громаді, там обійшлося без постраждалих і руйнувань. Внаслідок пошкодження лінії електропередач, деякі населені пункти залишаються знеструмленими. 

  • Як повідомляє Генштаб, за добу росіяни завдали 53 ракетних та 15 авіаударів, здійснили 50 обстрілів з РСЗВ по Україні.

російська армія
Дніпропетровщина
Нікополь
ракетний удар
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