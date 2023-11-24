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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни промивають мізки українським дітям-першокласникам на окупованих територіях, - ЦНС

24 листопада, 2023 п'ятниця
03:45
Війна з Росією діти, злочини росії

У четвер, 23 листопада, стало відомо, що російські окупанти збільшують зусилля, щоб промивати мізки українським дітям на тимчасово захоплених територіях

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Гауляйтери отримали завдання з Москви, щоб наростити зусилля у промиванні мізків українських дітей. 

"Захопленим школам дали вказівку, що 70% учнів мають брати участь в олімпіадах та програмах обміну. Тобто діти мають бути залучені до поїздок на РФ й брати участь в конкурсах, які прославляють Росію", - пише ЦНС.

Дітей залучають з першого класу, починаючи з конкурсу малюнків на пропагандистську тематику.

"Метою всього дійства є знищення самоідентифікації дітей, тобто політика геноциду", - наголосили у Спротиві.

  • Кількість охочих вивчати українську мову на тимчасово окупованих територіях перевищила очікування Кремля. На ТОТ бракує потрібних підручників.
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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