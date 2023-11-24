Росіяни промивають мізки українським дітям-першокласникам на окупованих територіях, - ЦНС
У четвер, 23 листопада, стало відомо, що російські окупанти збільшують зусилля, щоб промивати мізки українським дітям на тимчасово захоплених територіях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Гауляйтери отримали завдання з Москви, щоб наростити зусилля у промиванні мізків українських дітей.
"Захопленим школам дали вказівку, що 70% учнів мають брати участь в олімпіадах та програмах обміну. Тобто діти мають бути залучені до поїздок на РФ й брати участь в конкурсах, які прославляють Росію", - пише ЦНС.
Дітей залучають з першого класу, починаючи з конкурсу малюнків на пропагандистську тематику.
"Метою всього дійства є знищення самоідентифікації дітей, тобто політика геноциду", - наголосили у Спротиві.
- Кількість охочих вивчати українську мову на тимчасово окупованих територіях перевищила очікування Кремля. На ТОТ бракує потрібних підручників.
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