Росіяни промивають мізки українським дітям-першокласникам на окупованих територіях, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Гауляйтери отримали завдання з Москви, щоб наростити зусилля у промиванні мізків українських дітей.

"Захопленим школам дали вказівку, що 70% учнів мають брати участь в олімпіадах та програмах обміну. Тобто діти мають бути залучені до поїздок на РФ й брати участь в конкурсах, які прославляють Росію", - пише ЦНС.

Дітей залучають з першого класу, починаючи з конкурсу малюнків на пропагандистську тематику.

"Метою всього дійства є знищення самоідентифікації дітей, тобто політика геноциду", - наголосили у Спротиві.