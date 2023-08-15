Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили о 09:00 в обласних військових адміністраціях.

Київщина: вночі в області працювало ППО. Жертв, постраждалих та влучань немає.

Черкащина: зранку ворог завдав ракетних ударів по області. Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих. Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води.

Львівщина: у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки: сталося загоряння. Внаслідок атаки є руйнування. Людей евакуювали. Інформації про загиблих наразі не надходило. Крім цього, невеликі загоряння фіксували й в інших частинах Львова. Так, в одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. У двох населених пунктах біля Львова пошкоджені 10 будинків та транспортні засоби. Попередньо відомо про 10 потерпілих.

Івано-Франківщина: внаслідок ракетних обстрілів РФ сьогодні зранку на території Коломийського району області зафіксовано падіння уламків ракет в селі Булелуя Снятинської громади по цивільному об’єкту. Пошкоджено 2 господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих немає.

Волинь: під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Також є влучання в одне із підприємств промисловості в обласному центрі. Наразі відомо про трьох загиблих та трьох потерпілих.

Хмельниччина: вранці було чутно серію вибухів в області. В регіоні працювали сили ППО.Даних про ушкодження об’єктів, падіння уламків наразі немає. Постраждалих немає.

Чернігівщина: за добу росіяни здійснили 5 обстрілів регіону з мінометів та артилерії. Постраждала Семенівська громада Новгород-Сіверського району, зокрема, села Тимоновичі, Карповичі, Гремʼяч та Хотіївка. Втрат та руйнувань, попередньо, немає.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Обстрілів з мінометів, артилерії та гранатометів зазнали Хотинська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Краснопільська, Есманська, Великописарівська громади. Також з гелікоптера здійснено пуск ракет НАР. Минулося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина: зранку російська армія поцілила по промисловому підприємству, внаслідок чого поранені дві людини: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома, а 70-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Пожежу локалізували. Крім цього, під час ранкової масованої атаки захисники з ПВК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет Х-101/555.

Запорізька область: за минулу добу ворог завдав 107 ударів по 29 населених пунктах. Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Люди не постраждали.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Огірцеве, Гатище, Плетенівка Чугуївського району; на Куп’янському напрямку - завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Загризового. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.



Внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району зазнали поранення та були госпіталізовані 44-річна жінка та 51-річний чоловік. Внаслідок ворожого обстрілу з танків смт Козача Лопань Харківського району загинув 50-річний чоловік. Зазнали поранення ще четверо людей. Також через обстріл села Бугаївка Чугуївського району пошкоджено 3 адмінбудівлі та 2 приватних будинки. Зазнали поранення 2 жінки, а також хлопець 14 років.

Загалом за добу по області одна людина загинула, 10 - отримали поранення.

Луганщина: за добу противник здійснив 139 обстрілів. Під загрозою ударів з неба перебувають усі звільнені населені пункти – від Стельмахівки до Білогорівки. Артилерійський вогонь противник відкрив по Невському, Діброві та Білогорівці.

Донеччина: росіяни обстріляли 13 населених пунктів, внаслідок чого пошкоджено 6 житлових будинків, продовольчий склад, гараж, адмінбудівля автобази, цивільний автомобіль, будівлі 4 промислових підприємств. По області за добу одна людина загинула, 4 поранено.

Миколаївщина: вчора з реактивних систем залпового вогню ворог завдавав ударів по узбережжю міста Очакова Також під ворожим мінометним обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 71 обстріл регіону, з них по 6 - по Херсону. Російські військові поцілили у райони 28 населених пунктів області та будівлю школи у Херсонському районі. Всього за добу через російську агресію 9 людей дістали поранення.