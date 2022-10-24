Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Сучасна війна, яку веде Російська Федерація проти України відрізняється від попередніх воєн тим, що вона проходить в режимі онлайн. Ми хочемо видовищних новин з фронту. Кожного дня ми хочемо більше перемог від ЗСУ і чути, що противник відступає та рятується втечею з української території. Проте в реальному житті так не відбувається", - пояснив Тетерук.

Офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" наголосив, що противник не збирається покидати тимчасово окуповані території Півдня України

"Противник проводить серйозну ротацію на Півдні України. Те, що називається втечею було замасковано під передислокацію російських військ. Зокрема, росіяни проводять передислокацію мобілізованих людей на позиції, які раніше утримувались російськими військами. Сьогодні ворог не відмовився від утримання тимчасово окупованих територій. Тому зараз росіяни проводять накопичення особового складу та військової техніки на Півдні України", - додав Тетерук.

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв'ю одному з українських ЗМІ заявив, що російські окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи

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