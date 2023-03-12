Відповідний пост було опубліковано вчора ввечері, у російській соцмережі "Вконтакте".

Шантажисти викрали з ще не випущеної відеогри величезний масив даних - як вони самі заявляють, "об'єм обчислюється десятками гігабайт". Вони вже опублікували частину викрадених даних та заявили, що якщо розробники GSC Game World не виконають умов злочинців до 15 березня, то у мережу потрапить і решта закритої інформації.

"У нас на руках безліч матеріалів по S.T.A.L.K.E.R. 2, включаючи повноцінний сюжет, опис кат-сцен, різні концепт-арти, глобальні карти та багато іншого. Частину ми викладаємо одразу, щоб показати реальність наших слів. Тепер повернемося до справи - ми щиро не хочемо викладати це у загальний доступ до релізу гри, оскільки це може призвести до скасування чи перенесення гри – ми цього не хочемо", - йдеться у повідомленні.

Росіяни вимагають від розробників знову зробити для гри російську озвучку та переклад, а також "передумати та переосмислити своє ставлення до гравців з Білорусі та Росії, вибачитися за негідне ставлення до простих гравців із цих країн".

"Не треба через політику псувати людям гру. До 15-го числа ми чекаємо змін політики компанії у бік адекватності та прийняття власних фанатів, звідки б вони не були, а також повернення російської локалізації, якщо не з релізом, то як мінімум у вигляді доповнення", - вимагають злочинці.

Також, вони звинуватили розробників у "політизованості" та заявили про "дружнє ставлення".

"Той факт, що ми не виклали весь матеріал у спільний доступ, говорить про наше дружнє ставлення до вас, після всіх ваших недружніх акцій", - йдеться у повідомленні.