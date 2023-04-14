Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни скинули на Сумщину 6 вибухових пристроїв. Пошкоджено домоволодіння та три автівки

Росіяни скинули на Сумщину 6 вибухових пристроїв. Пошкоджено домоволодіння та три автівки

14 квітня, 2023 п'ятниця
23:32
Війна з Росією Російський обстріл, вибух, Сумщина

Протягом дня, 14 квітня, російські терористи здійснили обстріли Середино-Будської громади Сумської області

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Били з мінометів - 2 прильоти. А також з ворожого БпЛА по м.Середино-Буда відбулося скидання 6-ти вибухових пристроїв типу ВОГ. Пошкоджено одне приватне домоволодіння та три автомобілі", - пише ОВА.

Обійшлось без людських жертв.

Україна
Росія
Сумщина
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Читайте також:
російський окупант
14 квітня, 2023 п'ятниця
РФ може перетворитись на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі, - ISW
14 квітня, 2023 п'ятниця
Карта переходів громад з Московського патріархату станом на квітень 2023 року
12 квітня, 2023 середа
Білорусь закликала оголосити перемир'я в Україні та розпочати переговори
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.76
    Продаж 41.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
14 квітня
23:08
Аналітика
Сергій Згурець
РФ далі будуть тиснути, щоб ЗСУ відкладали контрнаступ, кліщі довкола Бахмута розм’якшуються: військові підсумки тижня
23:07
Журналісти телеканалу France 24 назвали "ворожим" контрнаступ України
FRANCE 24 назвав контрнаступ ЗСУ "ворожим" у сюжеті з тимчасово окупованої території, Україна відреагувала
22:56
Ілон Маск
Ілон Маск планує запустити стартап зі штучним інтелектом, щоб конкурувати з OpenAI
22:46
Мірча Луческу
Луческу заявив про проблеми зі здоров'ям. Тренер "Динамо" потребує операції
22:45
Сейм Польщі
Сейм Польщі ухвалив створити комісію з розслідування впливу Росії на безпеку країни
22:31
Володимир Зеленський
Зеленський призначив нового начальника Центру спеціальних операцій СБУ
22:16
Оновлено
Слов'янськ, ракетний удар, Донеччина, вибух
Росіяни обстріляли Слов'янськ: загинуло 8 людей, є постраждалі, пошкоджено 10 будинків
22:02
Еммануель Макрон
У Франції визнали конституційним рішення про підвищення пенсійного віку
21:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
Українські бійці закінчили тренування на CAESAR, американському нацгвардійцю загрожують 15 років ув'язнення за передані секретні дані, а Зеленський із Сунаком говорять про прискорення військової допомоги Україні. Світові ЗМІ про Україну 14 квітня
21:46
Паркан Фінляндії на кордні з Росією
Фінляндія починає будувати паркан на кордоні з Росією
21:37
фехтування
Норвегія слідом за Україною приєдналася до бойкоту змагань із фехтування, де виступатимуть росіяни та білоруси
21:30
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 квітня
21:20
Джо Байден
Злив даних Пентагону: Байден доручив посилити захист таємних даних
21:00
Нафта
Російські доходи від продажу нафти за рік упали на 43%, - МЕА
20:39
Єврокомісія
Єврокомісія: робоча група Ради ЄС обговорює використання активів РФ для відбудови України
20:27
Оновлено
У Вишгородському районі Київщини розмило дамбу
На Київщині є локальні підтоплення у трьох районах, проте ситуація не критична, - ДСНС
20:13
танки Leopard 2 від Канади
Танки Leopard 2 для України, які надала Канада, вже прибули до Польщі
20:05
Зеленський про Саакашвілі
Зеленський: Життя Саакашвілі зараз залежить від етичного рішення, йому необхідно надати меддопомогу
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Товариство "особливих Суббот"
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 415-го дня війни: міжнародне розслідування геноциду в Україні, вражаючі втрати російського спецназу, зброя, якою деокуповуватимуть Крим
19:53
Андрій Коболєв
НАБУ повідомило про завершення розслідування щодо Коболєва 
19:39
прикордонники
У Бахмуті прикордонники ліквідували 5 вагнерівців, ще 9 поранили
19:29
Оновлено
на фото наслідки авіаудару по Чернігівщині
Росіяни поцілили керованими авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівщини
19:13
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
РФ завдала 6 авіаційних та 19 ракетних ударів, а ЗСУ відбили близько 40 ворожих атак, - Генштаб
18:50
Оновлено
Затримання військового, що зливав документи Пентагону
Підозрюваному у зливі документів Пентагону Джеку Тейшейрі висунули обвинувачення
18:46
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
Росія посилює контроль за жителями тимчасово окупованих територій
18:41
артилеристи на Бахмутському напрямку
"Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі, ніж українців": Маляр спростувала фейки РФ
18:33
Ексклюзив
Верховна Рада
Один народний депутат взяв у заручники сотні тисяч військових, заблокувавши повернення виплат у 30 тис. грн, - нардеп Гончаренко
18:33
Огляд
"З міркувань совісті" чи "Недоторканні": що подивитися на вихідних
18:18
спецназ росія
Деякі підрозділи спецназу РФ втратили в Україні 90-95% особового складу, - WP
18:04
OPINION
Михайло Жернаков
Як оцінить Урсула фон дер Ляєн підготовку України до вступу в ЄС
18:03
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морпіхи знищили за тиждень 179 росіян, спостережний пост і танк
17:54
Ексклюзив
Корейський KF-16D
Поява кількох F-16 змусила б росіян відійти від рубежів скидання керованих авіабомб, - головред Defense Express Катков
17:43
Видурювали гроші з воїнів та їхніх родичів: СБУ затримала шахраїв у Києві та Вінниці
17:41
Координаційна зустріч JIT у Вільнюсі
Члени спільної слідчої групи підписали угоду щодо розслідування злочину геноциду в Україні
17:41
Оновлено
Динамо, УПЛ, чемпіонат України
УПЛ: "Динамо" та "Рух" зіграли внічию, розклад і результати всіх матчів 21-го туру
17:40
Ексклюзив
Карта динаміки переходів громад Московського патріархату-1404
Карта переходів громад з Московського патріархату станом на квітень 2023 року
17:37
кукуруза посівна
Посівна в Україні набирає оберти: засіяно перші гектари кукурудзи
17:35
паспорт РФ
Українцям, які не отримали російський паспорт, фактично заборонили пересуватись окупованими територіями
17:20
мікросхема, чіп, електроніка
В ОП заявили про виявлення в російській зброї електронних компонентів із Китаю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV