Росіяни скинули на Сумщину 6 вибухових пристроїв. Пошкоджено домоволодіння та три автівки

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Били з мінометів - 2 прильоти. А також з ворожого БпЛА по м.Середино-Буда відбулося скидання 6-ти вибухових пристроїв типу ВОГ. Пошкоджено одне приватне домоволодіння та три автомобілі", - пише ОВА.

Обійшлось без людських жертв.