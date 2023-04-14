Росіяни скинули на Сумщину 6 вибухових пристроїв. Пошкоджено домоволодіння та три автівки
Протягом дня, 14 квітня, російські терористи здійснили обстріли Середино-Будської громади Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Били з мінометів - 2 прильоти. А також з ворожого БпЛА по м.Середино-Буда відбулося скидання 6-ти вибухових пристроїв типу ВОГ. Пошкоджено одне приватне домоволодіння та три автомобілі", - пише ОВА.
Обійшлось без людських жертв.
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