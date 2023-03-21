Росіяни сконцентрувалися на північній частині Донеччини, - офіцер ЗСУ Прозапас
Офіцер ЗСУ Валерій Прозапас підкреслив, що бойові порядки ЗСУ на Донеччині впевнено тримаються
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни сконцентрувалися саме на північній частині Донеччини, в них банально не вистачає сил. Тривають перманентні бойові зіткнення на всій лінії фронту. На півдні Донеччині бойові дії мають вибуховий характер. Росіяни накопичують сили та намагаються зробити прориви в бойових порядках ЗСУ. Від Бахмута до Вугледара противник успіху не має. Але ворог буде намагатися прорвати фронт у деяких місцях, щоб вийти на оперативний простір. Бойові порядки ЗСУ впевнено тримаються", - зауважив Прозапас.
Офіцер ЗСУ також додав, що у ворога немає можливості концентрувати вогневі засоби.
"Противник робить вилазки невеликими піхотними підрозділами за підтримки техніки. Таке враження, що втрата особового складу й техніки не лякає російських командирів. Росіяни готові покірно вмирати", - наголосив Прозапас.
- Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що окупанти нездатні оточити Бахмут. Вони здійснюють десятки атак, зазнають величезних втрат, тим часом як ЗСУ знекровлюють ворога і сточують його бойові можливості.
- Росіяни намагаються просунутися углиб Бахмуту, проте Сили оборони не дають їм цього зробити, тривають інтенсивні бої
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