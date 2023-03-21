Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни сконцентрувалися саме на північній частині Донеччини, в них банально не вистачає сил. Тривають перманентні бойові зіткнення на всій лінії фронту. На півдні Донеччині бойові дії мають вибуховий характер. Росіяни накопичують сили та намагаються зробити прориви в бойових порядках ЗСУ. Від Бахмута до Вугледара противник успіху не має. Але ворог буде намагатися прорвати фронт у деяких місцях, щоб вийти на оперативний простір. Бойові порядки ЗСУ впевнено тримаються", - зауважив Прозапас.

Офіцер ЗСУ також додав, що у ворога немає можливості концентрувати вогневі засоби.

"Противник робить вилазки невеликими піхотними підрозділами за підтримки техніки. Таке враження, що втрата особового складу й техніки не лякає російських командирів. Росіяни готові покірно вмирати", - наголосив Прозапас.