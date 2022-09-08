Росіяни створили фейковий сайт для дискредитації Зеленського у країнах Західної Європи

Про це пише Держспецзв'язку з посиланням на головне управління розвідки Міноборони України.

Так, 7 вересня з'явився такий сайт для німецької аудиторії. Його офіційний запуск мав відбутися 30 вересня. Однак жодної інформації про цей портал немає на сайті Офісу президента. Володимир Зеленський також не надав жодних заяв стосовно запуску нового проєкту.

Крім того, цей інтернет-майданчик має ознаки шахрайського ресурсу, що видає себе за фонд допомоги Україні. Сайт нагадує класичну фінансову піраміду для привласнення чужих коштів.

Держспецзв'язку закликало українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію з офіційних джерел.

Раніше в українській розвідці повідомляли, що адміністрація Путіна погодила створення нової структури, головним завданням якої стане втілення інформаційної "акції", спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського в країнах Заходу. Росіяни створили фейковий фонд під назвою "Фонд ЗЕЛЕНСЬКОГО"