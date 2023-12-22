Росіяни створюють новий псевдодобровольчий батальйон для війни з Україною
Російське військове керівництво формує для війни з Україною псевдодобровольчі батальйони
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупанти приховують мобілізацію під виглядом "добровольчих батальйонів" (добробатів) й використовують це для пропаганди війни. Так, ворог почав формувати нібито добровольчий, а по факту загін найманців-контрактників батальйон "Донецьк". Звичайно, що мешканців Донецьку в ньому не буде, набір проводять у краснодарському краї", - йдеться у матеріалі.
За інформацією ЦНС, новостворений "добровольчий батальйон" підпорядковується "казацькій бригаді "Терек", яка не має жодного відношення до козаків.
"Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом", - зауважили у Спротиві.
- Сили оборони за час повномасштабного вторгнення знищили понад 350 тис. окупантів.
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