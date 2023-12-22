Росіяни створюють новий псевдодобровольчий батальйон для війни з Україною

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти приховують мобілізацію під виглядом "добровольчих батальйонів" (добробатів) й використовують це для пропаганди війни. Так, ворог почав формувати нібито добровольчий, а по факту загін найманців-контрактників батальйон "Донецьк". Звичайно, що мешканців Донецьку в ньому не буде, набір проводять у краснодарському краї", - йдеться у матеріалі.

За інформацією ЦНС, новостворений "добровольчий батальйон" підпорядковується "казацькій бригаді "Терек", яка не має жодного відношення до козаків.

"Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом", - зауважили у Спротиві.