"Росіяни та українці – єдиний народ": добірка російських фейків за 14 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк:Ворожі TG-канали поширили інформацію про те, що на українському каналі Freedom у разі сканування QR-коду людей закидає на трансляцію "прямої лінії" з Путіним.

Дезінформація: Російський диктатор В. Путін заявив: "росіяни та українці – єдиний народ, зараз відбувається подоба громадянської війни".

Маніпуляція: Самопроголошений президент Білорусі О. Лукашенко заявив: "Ця мерзенна ситуація (війна, – ред.) нікому не потрібна. І ви знаєте, що сьогодні Росія готова (до переговорів, – ред.). І ніколи не відмовлялася від переговорів".