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"Росіяни та українці – єдиний народ": добірка російських фейків за 14 грудня

15 грудня, 2023 п'ятниця
02:46
Суспільство Володимир Путін

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 14 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 грудня росіяни запустили три великих обмани. 

Фейк:Ворожі TG-канали поширили інформацію про те, що на українському каналі Freedom у разі сканування QR-коду людей закидає на трансляцію "прямої лінії" з Путіним.

Дезінформація: Російський диктатор В. Путін заявив: "росіяни та українці – єдиний народ, зараз відбувається подоба громадянської війни".

Маніпуляція: Самопроголошений президент Білорусі О. Лукашенко заявив: "Ця мерзенна ситуація (війна, – ред.) нікому не потрібна. І ви знаєте, що сьогодні Росія готова (до переговорів, – ред.). І ніколи не відмовлялася від переговорів".

  • У середу, 13 грудня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський спростував заяви росіян про взяття Мар'їнки.
Світ
Україна
Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Війна з Росією
фейк
переговори з РФ
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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