Росіяни у тимчасово окупованому Мелітополі заблокували доступ до WhatsApp, - Федоров

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Від учора мешканці в окупації не можуть нормально користуватися WhatsApp. Зателефонувати рідним та близьким на підконтрольну територію України неможливо. Дехто не може надіслати і отримати смс або взагалі увійти до програми", - написав очільник.

За його словами, таким чином загарбники посилюють інформаційну блокаду в місті.

"Країна-агресор вкотре показує справжнє обличчя терору: те, що не вдається підслухати або підглянути, блокують", - додав Федоров.