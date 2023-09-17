Росіяни у тимчасово окупованому Мелітополі заблокували доступ до WhatsApp, - Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області почалися проблеми зі застосунком WhatsApp. Місцеві жителі не можуть зателефонувати на підконтрольну територію України
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Від учора мешканці в окупації не можуть нормально користуватися WhatsApp. Зателефонувати рідним та близьким на підконтрольну територію України неможливо. Дехто не може надіслати і отримати смс або взагалі увійти до програми", - написав очільник.
За його словами, таким чином загарбники посилюють інформаційну блокаду в місті.
"Країна-агресор вкотре показує справжнє обличчя терору: те, що не вдається підслухати або підглянути, блокують", - додав Федоров.
- 15 вересня стало відомо, що російські окупанти намагаються залучити підлітків у тимчасово окупованому місті Мелітополь до своєї "медіашколи", де вони мають навчитися робити пропаганду проти України.
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