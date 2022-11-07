Росіяни утримують у підвалі на Донеччині понад 20 мобілізованих окупантів, які відмовились воювати з Україною
В селі Завітне Бажання, що на Донеччині, росіяни утримують у підвалі понад 20 мобілізованих окупантів, які відмовились воювати з Україною. Відомо, що росіяни погрожують розстрілами, аби змусити "мобіків" йти на передову
Про це повідомляє The Insider, посилаючись на заяву дружин та матерів мобілізованих.
Вони повідомили, що у підвалі насильно утримують 21 людину. Періодично "мобіків" виводять копати бліндажі, погрожуючи розстріляти чи відправити на передову. Заявляється, що за ними слідкують контрактники, де знаходиться керівництво невідомо.
Повідомляється, що 8 осіб доправили на фронт незаконно, оскільки у РФ вони працювали на військовому виробництві та мали бронь від мобілізації. У заяві зазначено, що військової підготовки мобілізовані не пройшли.
"Коли вони були на полігоні, їм дали постріляти один день з автомата. Автомат був погнутий у бік, тож він (чоловік однієї з жінок - ред.) не потрапив ні з 400 метрів, ні зі 100. На наступний день вони рили окопи, на тому їхня підготовка скінчилася", - йдеться в заяві.
Жінки розповіли, що затримані за власною волею написали рапорт про відмову брати участь у військових діях, посилаючись на "переконання совісті", проте рапорти ніхто так і не розглянув. З рештою, мобілізованих помістили у підвал, де до них навідуються офіцери з вимогою забрати рапорт. Видання зазначає, що їх не годують, утримують в антисанітарії та погрожують розстріляти, якщо вони не заберуть рапорти.
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