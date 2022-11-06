Про це повідомив пресцентр Головного управління розвідки.

У повідомленні йдеться, що військова поліція Білорусі не може стримувати протиправну поведінку росіян. ГУР повідомляє про зневажливі вислови та поведінку з боку російських окупантів, зокрема із використанням принижень на основі етнічних характеристик.

"У доповідних записках, які подаються старшими офіцерами збройних сил Республіки Білорусь на основі скарг своїх рядових військовослужбовців, вказується на зневажливі вислови та поведінку росіян щодо білорусів. Кількість прецедентів швидко зростає, що призводить до неконтрольованої ескалації напруги в білорусі", - пише розвідка.

Українська розвідка повідомила, що серед військових РФ у Білорусі спостерігаються масштабні спалахи захворювань, білоруські медики не можуть впоратись.

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