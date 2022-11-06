Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки.

У повідомленні йдеться, що здебільшого це захворювання дихальних шляхів (бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми) та інфекції шлунково-кишкового тракту.

ГУР зазначає, що масштаби захворювань настільки сильні, що білоруські лікарі не можуть впоратися з ними, тож окупанти вимушені в терміновому порядку відряджати до Білорусі військових та мобілізованих медиків з РФ.

Розвідка також повідомляє, що найближчим часом очікується прибуття чергової партії медиків на 230 загальновійськовий полігон Західного оперативного командування збройних сил Білорусі. Спалах захворювань на ньому пов’язують із недотриманням елементарних вимог для військових таборів із забезпечення гігієни, якісного харчування та медичного забезпечення.

Британська розвідка розповіла, що війська РФ проводять навчання в Білорусі через брак навчального персоналу й обладнання в Росії.

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