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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Війська РФ проводять навчання в Білорусі через брак навчального персоналу й обладнання в Росії, - британська розвідка

Війська РФ проводять навчання в Білорусі через брак навчального персоналу й обладнання в Росії, - британська розвідка

5 листопада, 2022 субота
09:16
Світ російські окупанти

Росія, ймовірно, намагається забезпечити військовий вишкіл для поточної мобілізації та щорічного осіннього призову, однак не має ресурсів на підготовку всередині власної країни

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Російські війська проводять навчання в Білорусі через брак навчального персоналу, боєприпасів і обладнання в Росії. Розгортання сил з невеликою підготовкою або без неї забезпечує невеликий додатковий наступальний бойовий потенціал", - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка припускає, що Росія намагається забезпечити військовий вишкіл для поточної мобілізації та щорічного осіннього призову. При цьому Збройні сили РФ вже були розвантажені, забезпечуючи підготовку приблизно 300 000 військовослужбовців, необхідних для їх "часткової мобілізації".

"Щойно мобілізовані військовозобов’язані, швидше за все, мають мінімальну підготовку або не мають її взагалі. Досвідчених офіцерів і інструкторів відправили воювати в Україну, і деякі з них, імовірно, загинули", - додають в британській розвідці.

  • 28 жовтня у Росії місцева влада декількох областей почала просувати ідею "трудової мобілізації" студентів. Схоже, що студенти повинні замінити тих, хто був мобілізований на війну в Україну.

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Білорусь
війна з Росією
Велика Британiя
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