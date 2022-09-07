Про це в ефірі Еспресо розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.

"Сьогодні росіяни гатили по тих містах, які перебувають у відносній віддаленості від лінії фронту, зокрема це Слов'янськ і Краматорськ. У Краматорську вони "звільнили" людей від відділення психіатричної лікарні, а в Слов'янську вдарили по одній із філій школи і по багатоповерхівці. Зараз рятувальники розбирають завали", - сказала вона.

Ігнатченко додала, що росіяни двічі обстріляли пункт Курахове.

"Вчора там рашисти зруйнували вщент місцеву школу. Там не було військових, там був центр надання

гуманітарної допомоги людям і сьогодні вони теж вдарили по місту та нанесли певні руйнування промисловим об'єктам", - підсумувала речниця.