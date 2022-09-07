Росіяни в Кураховому зруйнували школу та вдарили по промисловому об'єкту, - речниця Донецької ОВА Ігнатченко
Російські війська в Кураховому Донецької області зруйнували школу - там був гуманітарний центр
Про це в ефірі Еспресо розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.
"Сьогодні росіяни гатили по тих містах, які перебувають у відносній віддаленості від лінії фронту, зокрема це Слов'янськ і Краматорськ. У Краматорську вони "звільнили" людей від відділення психіатричної лікарні, а в Слов'янську вдарили по одній із філій школи і по багатоповерхівці. Зараз рятувальники розбирають завали", - сказала вона.
Ігнатченко додала, що росіяни двічі обстріляли пункт Курахове.
"Вчора там рашисти зруйнували вщент місцеву школу. Там не було військових, там був центр надання
гуманітарної допомоги людям і сьогодні вони теж вдарили по місту та нанесли певні руйнування промисловим об'єктам", - підсумувала речниця.
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