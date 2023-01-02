Росіяни в окупованій частині Запорізькій області зумисне зменшують вартість гривні, - депутат райради
Росіяни в окупованій частині Запорізькій області зумисне зменшили вартість гривні, щоб знизити купівельну спроможність людей і змусити їх виживати
Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук.
"Святковий стіл є далеким і нереальним в окупації. До економічної кризи, переводячи її в гуманітарну, росіяни підводять людей давно. Вони через вибудову своєї системи людей змушують відмовлятися від гривні. Раніше був курс 1 до 1, потім після оголошення про вилучення гривні з обігу зробили курс 1 до 1.25. Вони свідомо зменшують вартість гривні, щоб зменшити купівельну спроможність людей і змусити їх виживати в цих умовах. Ці гастрономи під контролем окупантів стають для людей музеями. Вони змушують людей нереальними цінами виживати на межі. Цей процес продовжується", - розповів він.
- З 1 січня 2023 року на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти оголосили про заборону обігу гривні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40
Купівля 40Продаж 40.81
-
EUR
Купівля 41.64Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе