Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук.

"Святковий стіл є далеким і нереальним в окупації. До економічної кризи, переводячи її в гуманітарну, росіяни підводять людей давно. Вони через вибудову своєї системи людей змушують відмовлятися від гривні. Раніше був курс 1 до 1, потім після оголошення про вилучення гривні з обігу зробили курс 1 до 1.25. Вони свідомо зменшують вартість гривні, щоб зменшити купівельну спроможність людей і змусити їх виживати в цих умовах. Ці гастрономи під контролем окупантів стають для людей музеями. Вони змушують людей нереальними цінами виживати на межі. Цей процес продовжується", - розповів він.

З 1 січня 2023 року на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти оголосили про заборону обігу гривні.