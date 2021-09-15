Росіяни в зоні ООС застосували заборонені міномети і важку артилерію, поранено українського військового

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.



У районі населеного пункту Піски загарбники стріляли з автоматичних станкових гранатометів.



Поблизу Нью-Йорка окупанти двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.



Біля Шумів росіяни застосували заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети і 122-мм артилерію.



Унаслідок ворожих обстрілів військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепального осколкового поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.



На обстріли українські військові відповіли вогнем.