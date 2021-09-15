Росіяни в зоні ООС застосували заборонені міномети і важку артилерію, поранено українського військового
У вівторок, 14 вересня, російські війська в районі проведення операції Об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
У районі населеного пункту Піски загарбники стріляли з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Нью-Йорка окупанти двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Шумів росіяни застосували заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети і 122-мм артилерію.
Унаслідок ворожих обстрілів військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепального осколкового поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.
На обстріли українські військові відповіли вогнем.
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