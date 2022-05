"Росіяни вбивають українців". На прем'єрі фільму у Каннах команда влаштувала акцію протесту

Про це повідомили на сторінці ДержКіно у facebook.

Під час звуків сирени учасники акції розгорнули плакат "Росіяни вбивають українців. Ви вважаєте образливим і тривожним говорити про цей геноцид?".

"Страшні для українців звуки сирен на Каннському кінофестивалі. І звернення з червоної доріжки: Russians kill Ukrainians. Do you find it offensive or disturbing to talk about this genocide?",- йдеться у повідомленні.

Члени команда також одягнули футболки із з фото Євгенія Малолєтки з Маріуполя для фотоколу на Каннському фестивалі 2022.

24 травня у межах Каннського кінофестивалю Державне агентство України з питань кіно разом із Українським національним павільйоном провели благодійний вечір-аукціон із унікальними кінематографічними та мистецькими лотами.

