"Росіяни вбивають українців". На прем'єрі фільму у Каннах команда влаштувала акцію протесту
У Каннах відбулася світова прем'єра української стрічки"Бачення метелика". Члени команди фільму влаштували в Каннах акцію протесту, щоб привернути увагу світу до війни в Україні
Про це повідомили на сторінці ДержКіно у facebook.
Під час звуків сирени учасники акції розгорнули плакат "Росіяни вбивають українців. Ви вважаєте образливим і тривожним говорити про цей геноцид?".
"Страшні для українців звуки сирен на Каннському кінофестивалі. І звернення з червоної доріжки: Russians kill Ukrainians. Do you find it offensive or disturbing to talk about this genocide?",- йдеться у повідомленні.
Члени команда також одягнули футболки із з фото Євгенія Малолєтки з Маріуполя для фотоколу на Каннському фестивалі 2022.
- 24 травня у межах Каннського кінофестивалю Державне агентство України з питань кіно разом із Українським національним павільйоном провели благодійний вечір-аукціон із унікальними кінематографічними та мистецькими лотами.
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