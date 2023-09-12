Росіяни вдарили по Красногорівці та Авдіївці: 2 людини загинули, ще 3 поранені

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що Красногорівку російська армія обстріляла з артилерії.

"Один зі 152-міліметрових снарядів влучив у приватний будинок, де мешкали 84-річна жінка та 71-річний чоловік – обидві людини загинули. Ще одна жінка 70 років, яка останнім часом проживала з ними та допомагала по господарству, зазнала поранень – із опіками тіла і контузією її госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

По Авдіївці росіяни вдарили на світанку. Осколкові поранення і переломи отримали 82-річна мати і 55-річна донька, які перебували у власній оселі. Жінок доставили до лікарні.

Крім того, внаслідок російських обстрілів пошкоджено житлові будинки і господарські споруди.