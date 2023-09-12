Росіяни вдарили по Красногорівці та Авдіївці: 2 людини загинули, ще 3 поранені
Російські терористи зранку 12 вересня обстріляли Красногорівку та Авдіївку Донецької області, внаслідок чого дві людини загинули, ще троє - зазнали поранень
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Зазначається, що Красногорівку російська армія обстріляла з артилерії.
"Один зі 152-міліметрових снарядів влучив у приватний будинок, де мешкали 84-річна жінка та 71-річний чоловік – обидві людини загинули. Ще одна жінка 70 років, яка останнім часом проживала з ними та допомагала по господарству, зазнала поранень – із опіками тіла і контузією її госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
По Авдіївці росіяни вдарили на світанку. Осколкові поранення і переломи отримали 82-річна мати і 55-річна донька, які перебували у власній оселі. Жінок доставили до лікарні.
Крім того, внаслідок російських обстрілів пошкоджено житлові будинки і господарські споруди.
- За добу понеділка, 11 вересня, російські терористи завдали ударів по 9 областях України. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, ще десятеро отримали поранення.
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