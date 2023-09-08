Росіяни вдарили по околиці Торецька: поранено двох підлітків та їхніх батьків

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що росіяни атакували селище Північне о 12:20, за попередніми даними, з артилерії. Снаряд РФ влучив у приватний будинок у якому перебувала родина.

"Зазнали поранень двоє братів, 14 та 15 років, і їхні 37-річна матір й 43-річний батько. Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджень зазнав сусідній житловий будинок.