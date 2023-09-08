Росіяни вдарили по околиці Торецька: поранено двох підлітків та їхніх батьків
Російські терористи у п'ятницю, 8 вересня, обстріляли селище Північне, що на околиці Торецька, унаслідок чого поранень зазнали двоє підлітків та їхні батьки
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Зазначається, що росіяни атакували селище Північне о 12:20, за попередніми даними, з артилерії. Снаряд РФ влучив у приватний будинок у якому перебувала родина.
"Зазнали поранень двоє братів, 14 та 15 років, і їхні 37-річна матір й 43-річний батько. Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, пошкоджень зазнав сусідній житловий будинок.
- 8 вересня росіяни скинули авіабомбу на Одрадокам‘янку Херсонської області. Російська авіабомба вбила трьох цивільних - 2 жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.24Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе