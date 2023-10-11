Росіяни вдарили по селищу Купʼянськ-Вузловий: поранено двох людей
Російські терористи у середу, 11 жовтня, обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий Харківської області, внаслідок чого двоє людей зазнали поранень
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, селище Купʼянськ-Вузловий Купʼянського району окупанти обстріляли з артилерії. Один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого постраждали 72-річна жінка та 43-річний чоловік.
"Наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби", - додав Синєгубов.
- Того ж дня російська армія вдарила по ритуальному транспорту на кладовищі Херсонщини. Від вибуху постраждали троє працівників ритуальної служби, які перебували поблизу спецтранспорта.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.74Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе