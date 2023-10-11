Росіяни вдарили по селищу Купʼянськ-Вузловий: поранено двох людей

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, селище Купʼянськ-Вузловий Купʼянського району окупанти обстріляли з артилерії. Один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого постраждали 72-річна жінка та 43-річний чоловік.

"Наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби", - додав Синєгубов.