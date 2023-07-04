Росіяни вдарили по центру села на Чернігівщині: поранено трьох людей
Уранці 4 липня російська окупаційна армія завдала потужного удару по центру села на Чернігівщині, внаслідок чого дістали поранення троє місцевих жителів
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Ворог завдав потужного удару по центру села Буда-Вороб'ївська Новгород-Сіверського району. Як наслідок - троє поранених. Двох поранених довелося евакуйовувати ще під час обстрілу", - написав він.
За його словами, двох людей вивезли з місця обстрілу начальник РВА та його заступник і передали медикам швидкої. Третій постраждалий звернувся по допомогу сам.
"Усі мають стан середньої тяжкості", - уточнив Чаус.
Він наголосив, що Буда-Вороб'ївська постійно потрапляє під обстріли.
"За цей час із села виїхала половина мешканців. Втім, ще понад півтори сотні досі там", - написав чиновник.
- 2 липня Корюківський та Новгород-Сіверський райони Чернігівщини армія РФ обстріляла з мінометів.
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