Росіяни вдарили по центру села на Чернігівщині: поранено трьох людей

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ворог завдав потужного удару по центру села Буда-Вороб'ївська Новгород-Сіверського району. Як наслідок - троє поранених. Двох поранених довелося евакуйовувати ще під час обстрілу", - написав він.

За його словами, двох людей вивезли з місця обстрілу начальник РВА та його заступник і передали медикам швидкої. Третій постраждалий звернувся по допомогу сам.



"Усі мають стан середньої тяжкості", - уточнив Чаус.

Він наголосив, що Буда-Вороб'ївська постійно потрапляє під обстріли.

"За цей час із села виїхала половина мешканців. Втім, ще понад півтори сотні досі там", - написав чиновник.