Росіяни вдарили по військових об’єктах на Вінничині, є травмовані

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

"Увечері 7 серпня рашисти "привітали" Повітряні Сили із професійним святом. На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Військові додали, що наразі встановлюються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку.

Раніше ми повідомляли, що у Кременчуці та Вінниці було чутно звуки, схожі на вибухи.

Ввечері 7 серпня армія РФ обстріляла Харків.

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