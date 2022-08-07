Росіяни вдарили по військових об’єктах на Вінничині, є травмовані
Ввечері 7 серпня армія РФ обстріляла Вінницьку область. "Прильоти" зафіксували по військових об’єктах, є травмовані
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
"Увечері 7 серпня рашисти "привітали" Повітряні Сили із професійним святом. На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
Військові додали, що наразі встановлюються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку.
- Раніше ми повідомляли, що у Кременчуці та Вінниці було чутно звуки, схожі на вибухи.
- Ввечері 7 серпня армія РФ обстріляла Харків.
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