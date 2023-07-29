Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами російська ракета влучила по відкритій місцевості. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка, ще одна жінка отримала поранення.

"Вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету", - додав Куртєв.