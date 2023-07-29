Росіяни вдарили ракетою по Запоріжжю: двоє загиблих, одну людину поранено
Російська окупаційна армія у суботу, 29 липня, вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого загинули жінка та чоловік, ще одна людина зазнала поранень
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
За його словами російська ракета влучила по відкритій місцевості. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка, ще одна жінка отримала поранення.
"Вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету", - додав Куртєв.
- Російські терористи у п'ятницю, 28 липня, здійснили ракетний удар по багатоповерхівці й будівлі СБУ в Дніпрі. Унаслідок атаки постраждали 9 людей.
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