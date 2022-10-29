Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджено інфраструктуру
Російські окупанти вдень 29 жовтня обстріляли критичну інфрастрктуру Запоріжжя, зруйнувавши промислову будівлю
Про це написав очільник ОВА Олександр Старух у телеграмі.
"На щастя, після нової ракетної атаки ворога, усі живі та неушкоджені. Унаслідок влучання зруйнована промислова будівля", - зауважив він.
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв додав, що на місці прильоту працюють відповідні служби. Тих, чий дім постраждав від ворожої атаки, він закликав повідомляти за номерами:
- 15-80 (зі стаціонарних)
- (061) 787 15 80
- (050) 414 15 80
- (067) 656 15 80
Раніше про обстріл повідомив Олександр Старух.
"Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються", - наголосив він.
Містян закликали залишатися в укриттях, адже ймовірні повторні обстріли.
- 28 жовтня окупанти пошкодили 14 об'єктів цивільної інфраструктури в районі 12 населених пунктів Запорізької області.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе