Про це написав очільник ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"На щастя, після нової ракетної атаки ворога, усі живі та неушкоджені. Унаслідок влучання зруйнована промислова будівля", - зауважив він.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв додав, що на місці прильоту працюють відповідні служби. Тих, чий дім постраждав від ворожої атаки, він закликав повідомляти за номерами:

15-80 (зі стаціонарних)

(061) 787 15 80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

Раніше про обстріл повідомив Олександр Старух.

"Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються", - наголосив він.

Містян закликали залишатися в укриттях, адже ймовірні повторні обстріли.

28 жовтня окупанти пошкодили 14 об'єктів цивільної інфраструктури в районі 12 населених пунктів Запорізької області.

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