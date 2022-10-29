Про це повідомили в телеграмі Запорізької ОВА.

На Запорізькому напрямку за добу ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом 28 жовтня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Дорожнянки, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Ольгівського, Червоного, Степового, Новоандріївки, Чарівного, Полтавки, Новоданилівки та Малинівки.

"Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - наголосили в ОВА.

Упродовж доби з тимчасово окупованої території евакуювали 223 людей, зокрема 35 дітей.

28 жовтня артилерійські підрозділи Сил оборони знищили російські склад боєприпасів, до п'яти вантажівок з боєкомплектом, три гармати Д-30. Понад 100 ворогів поранено.

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