На Запоріжжі росіяни за добу пошкодили 14 цивільних об'єктів
У Запорізькій області 28 жовтня окупанти пошкодили 14 об'єктів цивільної інфраструктури в районі 12 населених пунктів
Про це повідомили в телеграмі Запорізької ОВА.
На Запорізькому напрямку за добу ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.
Протягом 28 жовтня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Дорожнянки, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Ольгівського, Червоного, Степового, Новоандріївки, Чарівного, Полтавки, Новоданилівки та Малинівки.
"Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - наголосили в ОВА.
Упродовж доби з тимчасово окупованої території евакуювали 223 людей, зокрема 35 дітей.
- 28 жовтня артилерійські підрозділи Сил оборони знищили російські склад боєприпасів, до п'яти вантажівок з боєкомплектом, три гармати Д-30. Понад 100 ворогів поранено.
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