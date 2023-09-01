Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона: загинув цивільний
Російська окупаційна армія у п'ятницю, 1 вересня, обстріляла житловий квартал Херсона, унаслідок чого загинув цивільний чоловік
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що росіяни вдарили по місту близько 12:50. Через атаку РФ по житловому кварталу загинув 34-річний чоловік, який перебував на вулиці.
- 31 серпня російські війська гатили по восьми областях України. Унаслідок обстрілів уражень зазнало щонайменше п'ятеро мирних жителів.
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