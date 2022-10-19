Росіяни вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Запорізької області: спалахнула пожежа
Окупанти в ніч на 19 жовтня вдарили ракетами С-300 по критичній інфраструктурі в Запорізькому районі та спричинили пожежу
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
"Вночі ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району. Окупант застосував ракети С-300. На об’єкті виникла пожежа, що була оперативно ліквідована рятувальниками", - зауважив він.
Люди внаслідок російського обстрілу не постраждали.
- У ніч на 19 жовтня росіяни також обстріляли адмінбудівлю й підстанцію в Енергодарі Запорізької області, залишивши частину міста без світла та води.
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