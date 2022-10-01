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Росіяни вдарили ракетами по Одещині: пошкоджено будівлі, промисловий об'єкт і електропідстанцію

1 жовтня, 2022 субота
06:48
війна з Росією Ракетний удар

Окупанти 1 жовтня завдали по Одещині двох ракетних ударів "іскандерами", пошкодили будівлі, гараж, промисловий об'єкт і електропідстанцію

Про це повідомило оперативне командування "Південь" у фейсбуці.

"По Одещині завдано ракетного удару! Двома ракетами, імовірно, "Іскандер", влучено в об'єкт  промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано", - ідеться в заяві.

Люди внаслідок російських ракетних ударів не постраждали.

  • 30 вересня Росія завдала 3 ракетних ударів по Україні.

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