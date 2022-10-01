Росіяни вдарили ракетами по Одещині: пошкоджено будівлі, промисловий об'єкт і електропідстанцію
Окупанти 1 жовтня завдали по Одещині двох ракетних ударів "іскандерами", пошкодили будівлі, гараж, промисловий об'єкт і електропідстанцію
Про це повідомило оперативне командування "Південь" у фейсбуці.
"По Одещині завдано ракетного удару! Двома ракетами, імовірно, "Іскандер", влучено в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано", - ідеться в заяві.
Люди внаслідок російських ракетних ударів не постраждали.
- 30 вересня Росія завдала 3 ракетних ударів по Україні.
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