Росіяни вдарили ракетами по Сумщині: щонайменше 4 людини загинули, ще 6 отримали поранення

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Інформація про руйнування і пошкодження - згодом", - наголосив він.

Дмитро Живицький зауважив, що саме цей вибух чули в половині Сумщини й у Сумах.

"Близько 5 ранку по Краснопільській громаді росіяни нанесли один ракетний авіаудар. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів", - додав очільник ОВА.

Унаслідок цього загорілися господарча споруда й автомобіль Daewoo Sens. Інформацію про постраждалих і додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюють.

8 червня на Сумщині росіяни обстріляли прикордонне село, було зруйновано приміщення ДПСУ.

14 червня окупанти накрили прикордонний пункт вогнем із мін та артилерійських снарядів.

Ввечері 15 червня російські гелікоптери випустили 5 ракет по Глухову.

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