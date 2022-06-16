Росіяни вдарили ракетами по Сумщині: щонайменше 4 людини загинули, ще 6 отримали поранення
На Сумщині 15 червня росіяни вбили 4 людей, іще 6 поранили, пошкодили автівку й господарчу споруду
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Інформація про руйнування і пошкодження - згодом", - наголосив він.
Дмитро Живицький зауважив, що саме цей вибух чули в половині Сумщини й у Сумах.
"Близько 5 ранку по Краснопільській громаді росіяни нанесли один ракетний авіаудар. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів", - додав очільник ОВА.
Унаслідок цього загорілися господарча споруда й автомобіль Daewoo Sens. Інформацію про постраждалих і додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюють.
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