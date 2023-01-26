Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, під час масованої атаки окупанти вдарили ракетою по будівлі Кочубеївської сільради, що на Херсонщині, ймовірно, сприйнявши її за військовий об'єкт.

"Один співробітник, чоловік 1969 р.н., загинув. Четверо поранено та вже евакуйовано до лікарень Кривого Рогу. Серед них наш друг – голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк", - написав Вілкул.

Він зазначив, що жінка перебуває в одній із лікарень Кривого Рогу, за її життя борються медики.

26 січня російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Було випущено 55 ракет, із яких 47 збила ППО.

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