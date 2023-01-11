Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по Марганцю. Поранений 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні - готують до операції", - написав він.

За даними чиновника, російські снаряди також пошкодили будинки.

У ніч на 11 грудня росіяни тричі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого було пошкоджено будинки, електромережу та газогін.

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