Росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганцю на Дніпропетровщині: поранено чоловіка
Удень 11 січня російські окупанти вдарили з важкої артилерії по Марганцю Дніпропетровської області, внаслідок чого поранення отримав 26-річний чоловік
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по Марганцю. Поранений 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні - готують до операції", - написав він.
За даними чиновника, російські снаряди також пошкодили будинки.
- У ніч на 11 грудня росіяни тричі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого було пошкоджено будинки, електромережу та газогін.
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