Росіяни тричі за ніч обстрілювали Нікопольщину: пошкоджено будинки, електромережу та газогін
У ніч на 11 грудня росіяни тричі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого було пошкоджено будинки, електромережу та газогін
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Він зазначив, що за ніч загарбники скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли в Червоногригорівську громаду, Марганець і Нікополь. Постраждалих немає.
Унаслідок ворожих ударів у Марганці пошкоджено кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, газогін та електромережа. У Нікополі пошкоджено чотири будинки, приватне підприємство та лінії електропередачі.
У Червоногригорівській громаді наслідки обстрілів з'ясовують.
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