Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що за ніч загарбники скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли в Червоногригорівську громаду, Марганець і Нікополь. Постраждалих немає.

Унаслідок ворожих ударів у Марганці пошкоджено кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, газогін та електромережа. У Нікополі пошкоджено чотири будинки, приватне підприємство та лінії електропередачі.

У Червоногригорівській громаді наслідки обстрілів з'ясовують.

За 10 січня російські загарбники завдали 33 удари по території Сумської області.

Ввечері 10 січня російські окупанти завдали ударів по Харківщині.