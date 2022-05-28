Росіяни видають паспорти, щоб відправити воювати проти України, - мер Мелітополя Федоров

Про це він сказав у відеозверненні на Facebook.

“Псевдопаспорти РФ брати не можна. Насамперед видача паспортів робиться, щоб закрити питання щодо нестачі військових у війні проти України. Раніше проводився перепис, були пропозиції на блокпостах. Вони хочуть видати паспорти, щоб мобілізувати мешканців Мелітополя та використовувати як гарматне м'ясо”, - наголосив Федоров.

За його словами, цей документ не має жодної цінності, а також нагадав, що в Україні заборонено подвійне громадянство.