Росіяни видають паспорти, щоб відправити воювати проти України, - мер Мелітополя Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров закликав містян не брати російські паспорти в окупантів
Про це він сказав у відеозверненні на Facebook.
“Псевдопаспорти РФ брати не можна. Насамперед видача паспортів робиться, щоб закрити питання щодо нестачі військових у війні проти України. Раніше проводився перепис, були пропозиції на блокпостах. Вони хочуть видати паспорти, щоб мобілізувати мешканців Мелітополя та використовувати як гарматне м'ясо”, - наголосив Федоров.
За його словами, цей документ не має жодної цінності, а також нагадав, що в Україні заборонено подвійне громадянство.
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