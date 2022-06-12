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Головна війна з Росією Росіяни видихлися. Кремль схилятиме Україну до перемовин, - військовий експерт Жданов
Ексклюзив

Росіяни видихлися. Кремль схилятиме Україну до перемовин, - військовий експерт Жданов

12 червня, 2022 неділя
20:45
війна з Росією знищена ворожа техніка

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що російські окупанти вже видихлися, тому Кремль буде схиляти українську верхівку до перемовин

Фахівець поділився деталями в етері Еспресо.

"Російські окупанти вже видихлися. Невдовзі відкриється другий фронт - політичний, де нас будуть схиляти до перемовин й де Росія буде намагатися закріпити ті успіхи, які зараз є. Чим більше в нас буде успіхів у звільненні наших територій, навіть маленькими кроками, Російська Федерація буде поспішати, щоб ми не звільнили більшу частину території. Мене хвилює візит представників верхівки Франції, Італії та Німеччини, які будуть намагатися умовити нас на перемовини з Росією", - зазначив Жданов.

Експерт додав, що не дивлячись ні на що, ситуація на фронті зараз на нашу користь.

"Ми вже створили на фронті такі умови, що Російська Федерація не здатна формувати батальйонно-тактичні групи на власній території, а потім кидати їх у бій як сформований підрозділ. Росіяни фактично везуть людей і техніку для поповнення втрат. А для того, аби формувати додаткові БТГР, їм потрібна тактична павза", - зауважив Олег Жданов.

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