Фахівець поділився деталями в етері Еспресо.

"Російські окупанти вже видихлися. Невдовзі відкриється другий фронт - політичний, де нас будуть схиляти до перемовин й де Росія буде намагатися закріпити ті успіхи, які зараз є. Чим більше в нас буде успіхів у звільненні наших територій, навіть маленькими кроками, Російська Федерація буде поспішати, щоб ми не звільнили більшу частину території. Мене хвилює візит представників верхівки Франції, Італії та Німеччини, які будуть намагатися умовити нас на перемовини з Росією", - зазначив Жданов.

Експерт додав, що не дивлячись ні на що, ситуація на фронті зараз на нашу користь.

"Ми вже створили на фронті такі умови, що Російська Федерація не здатна формувати батальйонно-тактичні групи на власній території, а потім кидати їх у бій як сформований підрозділ. Росіяни фактично везуть людей і техніку для поповнення втрат. А для того, аби формувати додаткові БТГР, їм потрібна тактична павза", - зауважив Олег Жданов.

Журналіст Віталій Портников вважає, що війна Росії проти України буде довгою, адже з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним можна буде домовитися лише на російсько-польському кордоні, а також, що перемогти Росію ми зможемо лише військовим шляхом, завдяки нашій героїчній армії, а всі перемовини є ширмою для підготовки нових російських атак.