Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни переводять промисловість із мирної на воєнну. Вони поступово будуть осягати виробничі потужності. Дивує мене те, що на фронті з’являються нові танки T-90 у великій кількості. На мою думку, це не є продукція з заводів, оскільки росіяни неспроможні зробити танки за такий короткий період. На мою думку, тут доходить до реекспорту. Ймовірно ті, хто раніше купували у росіян танки, зараз продають їх і заробляють на Росії. Тобто, вони мають інше джерело, ніж воєнна промисловість", - пояснив Скшипчак.

За словами генерала, багато російських танків вже знищено, багато танків росіяни вивезли й відремонтували.

"На різних заводах вони мають збудовану ремонтну мережу, ремонтували вони їх і в Білорусі. Ця техніка потрапить на фронт, але зараз вона потрапляє в руки тих, хто вже мобілізований і хто був найнятий до армії у жовтні. Це дозволяє росіянам створювати нові військові підрозділи, які можуть використати для нового потужного нападу. Росіяни потрохи відновлюють свої бойові можливості. На мою думку, не лише силами своєї промисловості, але й завдяки співпраці з іншими, тими, хто постачає їм спорядження й техніку. Ті, хто це робить, бере участь у війні проти України", - додав Скшипчак.

Президент РФ Володимир Путін впродовж цілого дня проводив нараду з командувачами військ, які воюють проти України. Він заслухав "пропозиції командувачів щодо найближчих і середньострокових дій"

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