Росіяни відправили до України вже 87 тисяч мобілізованих, – Шойгу
На війну в Україну росіяни відправили вже 87 тисяч солдатів, які були призвані з початком мобілізації
Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляють російські ЗМІ.
"87 тисяч осіб із 300 тисяч, призваних у рамках часткової мобілізації, направлені до районів бойових дій", – сказав він.
Натомість додав також, що строковиків не направлятимуть у зони бойових дій.
- Нагадаємо, Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні 21 вересня.
- У середині жовтня Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі осіб.
- 28 жовтня Шойгу прозвітував Путіну про завершення "часткової мобілізації" в Росії. Він повідомив, що до лав Збройних сил РФ призвали 300 тис. осіб. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Шойгу також заявив, що додатковий призов не планується. За його словами, війська комплектуватимуть за рахунок контрактників та добровольців.
- Згодом Путін повідомив про завершення мобілізації у РФ. Окремо російський диктатор заявив, що планує порадитись з юристами, тому що він сам і не думав, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації.
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