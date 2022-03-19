Росіяни відступають від Миколаєва, - Кім
Армія РФ відступає від Миколаєва
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у ефірі телемарафону.
Він заявив, що ситуація "краща, ніж учора".
"Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами, робить це з відстані 50-70 кілометрів. Бойові дії: зараз росіяни відсуваються від Миколаєва в іншому напрямку", - сказав Кім.
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