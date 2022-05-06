Росіяни використовують документи нібито вбитих українських солдатів, які викрали під час мародерства в будинках Маріуполя, для публікацій
Окупанти викрадають документи українців, щоб використовувати для публікацій про "вбитих азовців"
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що російській пропагандистський Telegram-канал "Узнай хохла по чубу" постійно поширює інформацію про "полонених" та "вбитих" українських воїнів. Так росіяни, ймовірно, хочуть створити враження в українців про нібито глобальні втрати українських військових.
Один з дописів в цьому телеграм-каналі має фотографії нібито документів вбитих азовців.
"Серед них два дозвілу на вогнепальну зброю. Один з “вбитих” володарів цього дозвілу живий і в ніколи не був військовослужбовцем ЗСУ або НГУ, зокрема полку "Азов". Він був евакуйований в Запоріжжя в середині березня. Дозвіл був залишений вдома під час евакуації.Будинок було розграбовано росіянами в квітні", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, окупанти на Луганщині погрожують українцям репресіями за відмову приймати громадянство псевдореспублік. З людьми проводяться "профілактичні бесіди", під час яких українців змушують прийняти псевдогромадянство.
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