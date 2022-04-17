Росіяни викрали 16-річного сина очільника Запорізької РДА Олега Буряка

Про це повідомив сам голова Запорізької РДА у коментарі кореспонденту Укрінформ.



За попередніми даними, Олег Буряк заявив, що його 16-річного сина Влада викрали на російському блокпості у Василівці. Юнак їхав у автівці, що рухалася у складі евакуаційної колони з Мелітополя до Запоріжжя.

“Це сталося 8 квітня о 11:22 на блокпості у Василівці. Мій 16-річний син їхав в машині з двома знайомими жінками та трьома малолітніми дітьми. Всі їхали до Запоріжжя. Колону автомобілів зупинили російські військові та почали підходити до кожної аби перевірити, хто та куди їде. Вони побачили в мого сина телефон та витягли його з машини”, - розповідає очільник РДА.



За словами очевидців, авто тримали на блокпості три години. Після чого усіх, крім 16-річного хлопця, відпустили. Знайомі розповіли, що благали відпустити Влада, але дарма.

“У них (військових, - ред.) є планшети, і вони знайшли, що я є батьком хлопця. Весь цей час ми намагалися вирішити питання самостійно, але не вийшло”, - додає Буряк.



Нагадаємо, що станом на 9 квітня в Запорізькій області окупанти викрали 106 людей, 63 з них досі перебувають у полоні

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