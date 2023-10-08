Росіяни випустили по Херсону близько 30 снарядів за ніч, - ексзаступник мера Херсона Головня

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Відбулось 5 заходів РСЗО (реактивна система залпового вогню, - ред.) і вистрілів касет по Херсону. В пабликах місцеві пишуть, що близько 30 снарядів впало по самому місту, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура", - зазначив Головня.

Такі пошкодження херсонці мають кожного дня, це сотні, а то й тисячі вибитих вікон мешканців по місту, каже ексзаступник мера Херсона.

"Це буде один з найскладніших моментів в забезпеченні теплом і підготовки до зими мешканців Херсону і Херсонщини в цілому. Всі заходи по опалювальному сезону плануються. Але оскільки обстріли інтенсивні, сезон буде складний", - додав Роман Головня.