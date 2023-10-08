Росіяни випустили по Херсону близько 30 снарядів за ніч, - ексзаступник мера Херсона Головня
Роман Головня, ексзаступник міського голови Херсона, керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб", розповів, що ніч в Херсоні минула гучно. Місто було обстріляно з системи залпового вогню
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"Відбулось 5 заходів РСЗО (реактивна система залпового вогню, - ред.) і вистрілів касет по Херсону. В пабликах місцеві пишуть, що близько 30 снарядів впало по самому місту, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура", - зазначив Головня.
Такі пошкодження херсонці мають кожного дня, це сотні, а то й тисячі вибитих вікон мешканців по місту, каже ексзаступник мера Херсона.
"Це буде один з найскладніших моментів в забезпеченні теплом і підготовки до зими мешканців Херсону і Херсонщини в цілому. Всі заходи по опалювальному сезону плануються. Але оскільки обстріли інтенсивні, сезон буде складний", - додав Роман Головня.
- Удень 6 жовтня російська окупаційна армія обстріляла Херсон. Унаслідок атаки дістав поранення чоловік, який перебував на подвір'ї власного будинку.
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Вранці суботи, 7 жовтня, російські терористи знову обстріляли місто Херсон. Унаслідок ворожої атаки поранення отримав місцевий житель.
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