Росіяни вивели в Чорне море носій "калібрів"
Станом на 29 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 5 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Ракетоносій може бути споряджено 8 "калібрами".
Раніше речник Військово-Морських Сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснював, що різниці між застосуванням ракет із підводних і надводних ракетоносіїв немає, але підводні Україні виявляти важче. Загалом на балансі росіян в акваторії Чорного моря є три підводні човни-ракетоносії. Один із них зараз перебуває на ремонті, два інші періодично виходять на чергування.
Який саме ракетоносій РФ вивела сьогодні, у ВМС не уточнюють.
В Азовському морі перебувають два кораблі, але ракетоносіїв серед них немає.
"У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - повідомили у пресслужбі.
Фото: пресслужба ВМС
Крилату ракету "Калібр" уперше представили широкому загалу на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Розробкою зброї займалось конструкторське бюро "Новатор". Однак ракета не є новаторською, бо над нею почали працювати ще за часів СРСР. Фактично її скопіювали з американської крилатої ракети Tomahawk. Крилата ракета "Калібр" має швидкість руху 180 — 240 м/с, летить на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Дальність польоту по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2,5 тис. км.
- З 26 червня всі ворожі ракетоносії перебували в пунктах базування.
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