Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Росіяни вивезли до Криму щонайменше 6 тис. дітей із тимчасово окупованих територій - правозахисниця Рашевська

Росіяни вивезли до Криму щонайменше 6 тис. дітей із тимчасово окупованих територій - правозахисниця Рашевська

16 січня, 2023 понедiлок
16:13
війна з Росією Непокаране зло повертається

Від початку повномасштабного вторгнення РФ із тимчасово захоплених територій материкової України до окупованого Криму, російські загарбники вивезли щонайменше 6 тисяч дітей

Про це в коментарі Укрінформу розповіла юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

"Від початку повномасштабного вторгнення до кінця 2022 року Крим прийняв на так званий відпочинок щонайменше шість тисяч дітей із "новоокупованих українських територій". При цьому значну кількість дітей розміщували навіть не в літніх таборах, а в спеціальних кадетських корпусах та училищах військового спрямування, мілітаризуючи їх", - розповіла Рашевська.

Вона зокрема наголосила, що батькам цих дітей, особливо на тимчасово окупованій Херсонщині, погрожували: або вони добровільно віддають дітей до загонів так званої "Юнармії", або їх вивозять у "табір" до Криму.

"У Криму минулого року "раптово" з’явилися додаткові місця в школах, дитячих садочках. Тобто після повномасштабного вторгнення окупанти готувалися, щоб приймати на півострові незаконно вивезених дітей. Деякі батьки досі точно не знають, де знаходяться їхні діти: у Ялті, Гурзуфі чи, можливо, їх депортували до Росії", - зауважила юристка.

Читайте також: Росія готується до масової депортації населення на окупованих територіях, - ЦНС

Окрім цього, вона також підкреслила, що окупаційні органи не розголошують інформацію про депортацію дітей із тимчасово окупованого Криму до РФ.

"Однак інформація щодо цього з’являється. Наприклад, один із депутатів держдуми сказав, що через Крим могли депортувати до РФ щонайменше 500 дітей. Імовірна кількість дітей, яких у такий спосіб вивезли до Росії, значно більша", - додала Рашевська.

Зокрема за її словами, 28 родин із тимчасово окупованого Криму взяли на виховання незаконно вивезених із материкової України дітей.

"Тут слід з’ясувати, про які саме сім’ї йдеться. Про сім’ї українських громадян, які так вчинили, аби дітей не вивезли до Росії, чи про росіян", - наголосила юристка.

Вона також розповіла, що наприкінці 2022 року на тимчасово окупованому півострові з’явилися "волонтерські організації", які нібито шукають родичів депортованих дітей. Але насправді це - фейкові організації, які лише створюють ілюзію пошуку.

"Приміром, ми з’ясували, що чоловік однієї "волонтерки" заохочує кримчан мобілізуватися до лав росармії. Тобто ми розуміємо, що механізм пошуку сімей депортованих дітей не працює. Нам невідомі випадки, коли знайшли родичів дітей в Україні, натомість їх чомусь знаходять у РФ", - підкреслила Рашевська.

  • 7 листопада керівниця управління Секретаріату омбудсмена Олена Вихор повідомляла, що від початку повномасштабного вторгнення окупанти викрали 6 032 дітей.
  • На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники примусово депортували дітей з інвалідністю та виселили літніх людей з пансіонату в Каховці.
  • Станом на 9 листопада було відомо, що за даними Національного інформаційного бюро України, понад 10,5 тис. дітей перебувають у списку депортованих і примусово переміщених. Проте точну цифру примусово вивезених з України дітей встановити неможливо.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Крим
російська армія
злочини проти людяності
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Прикордонники уразили ворожу піхоту під Соледаром
16 січня, 2023 понедiлок
У Соледарі почалася окопна війна, - боєць ЗСУ Барна
15 січня, 2023 неділя
"Не дамо втягнути нас в ще один воєнний конфлікт": міністерка культури Грузії про відмову надати Україні зброю
ракетний удар по Дніпру
15 січня, 2023 неділя
Перед ударом по Дніпру там затримали підлітків, що фотографували ТЕС і дзвонили "друзям" у Росію, - ЗМІ
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.62
  • EUR
    Купівля 42.06
    Продаж 43.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
16 січня
16:46
Анонс
Жахачки на болотах: Москва-сіті під прицілом ЗСУ. Програма "Конєц спЄцопЄрацИЇ" о 18:00 на Еспресо
16:41
Переговори не можуть бути фіговим листком для переозброєння РФ, - Джеймс Клеверлі
"Якщо це плата за українську свободу - я радий": очільник МЗС Британії про застосовані до нього російські санкції
16:39
Артур Герасимов
Артур Герасимов: реальна боротьба з корупцією в Україні підміняється дешевим піаром
16:37
Ексклюзив
тайвань-уряд
Нам треба відкривати представництва України у Тайбеї та Тайваню у Києві, і час це робити вже зараз, - нардеп Мережко
16:36
Ексклюзив
ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3
Радіус імовірного відхилення від цілі ракет Х-22 становить 300 м, але 50% цих ракет не влучають навіть у нього, - військовий експерт Світан
16:36
ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3
РФ тричі застосовувала ракети Х-22 для ударів по цивільних об'єктах в Україні, усі провадження об'єднаємо в одну справу, - генпрокурор
16:32
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:08
OPINION
Сергій Марченко
В Офісу президента немає потреби в рейтингах. Є потреба в збереженні влади
16:00
Матеуш Моравецький
Прем'єр Польщі припустив імовірність Третьої світової війни, якщо Україна програє РФ
16:00
Дніпро, ракетний удар, вибух, російська агресія
Зруйновані внаслідок ракетного удару по Дніпру 236 квартир у будинку не підлягають відбудові
15:54
Джон Болтон
Путін підвищив ставки, але ми не можемо програти, бо на нас дивиться весь світ, - Джон Болтон
15:45
на фото: зруйнована багатоповерхівка
СБУ ідентифікувала російських військових, які причетні до ракетного удару по Дніпру
15:42
Олексій Резніков та Єнс Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг анонсував двосторонню зустріч з Резніковим
15:42
ГРВІ
У Києві за тиждень зареєстрували понад 9,6 тис. випадків захворювання на грип і ГРВІ. Епідпорогу не перевищено
15:06
Володимир Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки, говорили про ситуацію на Донеччині та ракетні удари РФ
14:56
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін особисто працює над втягненням Білорусі у війну, - полковник СБУ Костенко
14:56
пожар після обстрілу
З лютого РФ знищила в Україні майже 60 тис. га лісів: деякі відновлюватимуть десятки років, частину втрачено назавжди
14:49
Катерина Байндль
Посол України звернувся до організаторів Australian Open через прапор РФ на матчі української тенісистки
14:47
ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3
Росія може мати сотні ракет Х-22, - речник Повітряних сил Ігнат
14:39
Оновлено
Запоріжжя, обстріл
Росіяни обстріляли Запоріжжя і передмістя, поранено дев'ятьох людей, серед них троє - діти
14:35
Ексклюзив
Ігор Лапін
Режим Путіна існує, поки іде війна, - офіцер ЗСУ Лапін
14:30
Оновлено
на фото глава ОБСЄ в Бородянці
Голова ОБСЄ відвідав понівечену російськими загарбниками Бородянку на Київщині
14:30
Ексклюзив
Литва прапор
Литва - єдина країна в Європі, яка дозволяє Тайваню мати свої представництва під назвою "Тайвань", - литовський дипломат Павіліоніс
14:26
Карликова неправильна галактика в сузір'ї Діви
Космічний телескоп Hubble сфотографував карликову неправильну галактику в сузір'ї Діви
14:23
на фото експорт зерна
"Зернова ініціатива": за вихідні з українських портів вивезли 153 тис. тонн агропродукції
14:04
Ексклюзив
Німеччина Україна
Німеччина за останні місяці змогла відновити свою реальну роль у європейській політиці, - дипломат Харченко
14:04
OPINION
Mason Lemberg
Бакунець замість Порошенка: проблема не в тамаді
14:03
Всесвітній економічний форум у Давосі
Стартував Всесвітній економічний форум у Давосі: на ньому немає представників Росії
14:00
Карім Бензема, Олександр Зубков, Реал - Шахтар, Ліга чемпіонів
Володар "Золотого м'яча" визначився з майбутнім у "Реалі"
13:59
ДБР
На Дніпропетровщині шахраї перепродавали продукти для ЗСУ, очільника фірми можуть посадити на 8 років  
13:47
Оновлено
Дніпро
У Дніпрі кількість загиблих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці зросла до 40, серед них троє дітей
13:39
Іван Редкач
Скандальний український боксер оголосив про завершення кар'єри
13:38
Оновлено
Крістіне Ламбрехт
Шольц прийняв відставку очільниці міноборони Німеччини Ламбрехт
13:29
Дмитро Пєсков
У Путіна відреагували на удар по будинку у Дніпрі і пригрозили наслідками постачання Україні танків
13:09
Білорусь, війська Білорусі
Навчання в Білорусі. Повітряні сили України поки не бачать загрози
13:09
Марта Костюк
Три українські тенісистки вийшли до другого раунду Australian Open
12:59
затримання
В Італії затримали ватажка мафії "Коза ностра", який переховувався 30 років
12:48
Юрій Ігнат
У Повітряних силах оцінили ймовірність висадки російського десанту в Києві
12:47
Ексклюзив
Микола Княжицький
Тайвань відкрив цілу низку добродійних програм для України, - нардеп Княжицький
12:42
Михайло Кореновський
Внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинув заслужений тренер України з боксу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV