Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

"На картонно-тарному комбінаті в Рубіжному з'явилися робітники. Туди нещодавно доставили автокран, навантажувачі, приїхали кілька фур. Демонтують три агрегати з виробництва паперу. Це сучасне обладнання є компактним, простим у налаштуванні та користуванні. Як кажуть співробітники, обладнання прямуватиме на Кубань, де є аналогічний завод", - ідеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що аналогічним чином окупанти вивезли все вціліле обладнання "Азоту" в Сєверодонецьку.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай казав, що деокупація Луганської області, можливо, буде найважчою в Україні.

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