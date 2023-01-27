Росіяни вивозять на Кубань обладнання картонного комбінату в Рубіжному Луганської області
Російські окупанти продовжують грабувати Україну: нині вони вивозять обладнання картонного комбінату в Рубіжному Луганської області на Кубань, де є аналогічний завод
Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.
"На картонно-тарному комбінаті в Рубіжному з'явилися робітники. Туди нещодавно доставили автокран, навантажувачі, приїхали кілька фур. Демонтують три агрегати з виробництва паперу. Це сучасне обладнання є компактним, простим у налаштуванні та користуванні. Як кажуть співробітники, обладнання прямуватиме на Кубань, де є аналогічний завод", - ідеться в повідомленні.
В ОВА наголосили, що аналогічним чином окупанти вивезли все вціліле обладнання "Азоту" в Сєверодонецьку.
- Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай казав, що деокупація Луганської області, можливо, буде найважчою в Україні.
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