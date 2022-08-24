Росіяни влаштували ракетний обстріл Словʼянська та Авдіївки в День Незалежності, - речниця Донецької ОВА Ігнатченко

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".



"На жаль, День Незалежності на Донеччині проходить під постійними сигналами повітряної тривоги. Проте Донеччина продовжує чинити затятий опір окупантам, натомість російські війська завдають тяжких ударів по цивільній інфраструктурі", - розповіла Ігнатченко.

Речниця Донецької ОВА повідомила, що внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура та щонайменше є один загиблий.

"Від сьогоднішньої ночі до цієї години кілька населених пунктів Донецької області пережили ракетні удари, а Авдіївка ще масований артилерійський удар. Зокрема, ракети прилітали по Словʼянську, Єлизаветівці та інших населених пунктах. Кожен такий обстріл несе за собою руйнування цивільної інфраструктури. І, на жаль, на цю годину маємо інформацію про щонайменше одного загиблого", - додала вона.

23 серпня у Генштабі повідомили, що російські окупанти на Донеччині зосередили основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках

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