Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Близько 01:00 російська армія завдала авіаудару по Бахмуту. Унаслідок цього в багатоповерхівці обвалилися три під'їзди. Під завалами можуть перебувати дві людини. На місці працюють рятувальники. Також під обстріли потрапив населений пункт Хромове: поранена одна людина.

У Сіверську внаслідок обстрілів також зруйновано щонайменше 2 приватні будинки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Авдіївка також зазнала ворожих ударів. Уночі росіяни обстріляли стару частину міста, під ранок - центральну. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

О 00:30 була обстріляна Богоявленка Вугледарської громади. Обсяги руйнувань встановлюють.

Укрзалізниця призначила на 20 вересня евакуаційний потяг із Покровська.

А Десантно-штурмові війська ЗСУ показали, який вигляд має нині визволене від окупантів село-привид Богородичне.