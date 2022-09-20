Росіяни вночі активно обстрілювали Донеччину: зруйновані приватні будинки, обвалилися під'їзди багатоповерхівки, є поранений
Окупанти у ніч на 20 вересня завдавали ударів по Донецькій області, унаслідок чого була поранена одна людина, ще дві можуть бути під завалами
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Близько 01:00 російська армія завдала авіаудару по Бахмуту. Унаслідок цього в багатоповерхівці обвалилися три під'їзди. Під завалами можуть перебувати дві людини. На місці працюють рятувальники. Також під обстріли потрапив населений пункт Хромове: поранена одна людина.
У Сіверську внаслідок обстрілів також зруйновано щонайменше 2 приватні будинки. Інформації про постраждалих наразі немає.
Авдіївка також зазнала ворожих ударів. Уночі росіяни обстріляли стару частину міста, під ранок - центральну. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
О 00:30 була обстріляна Богоявленка Вугледарської громади. Обсяги руйнувань встановлюють.
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